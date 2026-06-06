السبت 2026-06-06 11:44 م

منظمة الصحة تحصي حوالي 500 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في وسط إفريقيا

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أرشيفية
 
السبت، 06-06-2026 10:03 م

الوكيل الإخباري- أفادت منظمة الصحة العالمية السبت عن تسجيل حوالي 500 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا إلى الآن في وسط إفريقيا وفق حصيلتها الأخيرة، فيما تتزايد المخاوف من مدى تفشي هذا المرض.

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وأحصت منظمة الصحة في التحديث اليومي لأرقامها 452 إصابة مؤكدة من بينها 82 حالة وفاة في جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث ظهر الوباء قبل ثلاثة أسابيع، و19 إصابة مؤكدة من بينها حالتا وفاة في أوغندا المجاورة .


وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للبلدين إلى 471 إصابة و84 حالة وفاة، بزيادة قدرها 100 إصابة و20 حالة وفاة عن اليوم السابق.

 
 


gnews

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