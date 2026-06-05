منظمة الصحة تعلن خطة لستة أشهر بقيمة 518 مليون دولار لمكافحة إيبولا

وفي أثناء إعلانه عن خطة مشتركة مع المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من حزيران إلى تشرين الثاني، قال غيبريسوس: "نحن لا نبدأ من الصفر، فهذه الخطة تستند إلى تفشي المرض في الماضي وحالات الطوارئ الصحية السابقة".
-
أخبار متعلقة
-
قاض أميركي يبطل قيودا فرضتها إدارة ترامب على الهجرة القانونية
-
بوتين يرى أن أي لقاء مع زيلينسكي "لن يكون مجديا" قبل التوصل لاتفاق سلام
-
بريطانيا: لقاح مبتكر بالذكاء الاصطناعي قد يفتح الباب أمام الوقاية من أوبئة مستقبلية
-
إيرلندا تحظر دخول الوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش
-
توقف تدفق الغاز الروسي لأوروبا عبر ترك ستريم لأغراض الصيانة
-
الجيش الأميركي ينفي استهداف مدمرتين بصواريخ إيرانية في بحر عُمان
-
عون: على إيران عدم التدخل في شؤون لبنان
-
روسيا: انخفاض الاحتياطيات الأجنبية للأسبوع الثاني على التوالي