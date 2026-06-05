منظمة الصحة تعلن خطة لستة أشهر بقيمة 518 مليون دولار لمكافحة إيبولا

الوكيل الإخباري- أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الجمعة، عن خطة مدتها 6 أشهر بقيمة 518 مليون دولار لمكافحة فيروس إيبولا، معبرا عن تفاؤله حيال إمكانية احتواء تفشي المرض.

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