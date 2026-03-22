الأحد 2026-03-22 03:28 ص

منظمة الصحة: مقتل 64 شخصا على الأقل في هجوم على مستشفى بالسودان

الأحد، 22-03-2026 01:33 ص
الوكيل الإخباري-  قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسيوس السبت ‌في منشور على إكس إن هجوما استهدف مستشفى في شرق دارفور بالسودان أسفر عن مقتل 64 شخصا على الأقل، بينهم أطفال وكوادر طبية ومرضى.اضافة اعلان


وقالت المنظمة إن الهجوم الذي وقع الجمعة على مستشفى الضعين التعليمي في شرق دارفور تسبب في توقف عمل المستشفى، ما أدى إلى انقطاع الخدمات الطبية الأساسية في المدينة.
 
 


أحدث الأخبار

منظمة الصحة: مقتل 64 شخصا على الأقل في هجوم على مستشفى بالسودان

الأكثر مشاهدة