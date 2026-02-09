الإثنين 2026-02-09 06:36 م

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: تخفيف تخصيب اليورانيوم مرتبط برفع العقوبات

ب
أرشيفية
 
الإثنين، 09-02-2026 05:42 م

الوكيل الإخباري- قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن احتمال خفض تركيز اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% عبر عملية التخفيف في المفاوضات، مرتبط برفع كامل العقوبات من عدمه.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت القضايا الفنية والنووية تطرح إلى جانب القضايا السياسية في المفاوضات، قال إن علاقات إيران مع الوكالة قائمة، لكن الوكالة لديها التزام لم يتم إنجازه بعد يتعلق بالهجوم العسكري على المنشآت الخاضعة لرقابة الضمانات (Safeguards)، ولا يمكنها التهرب من ذلك.

وأضاف أنه إذا كانت إيران تحت إشراف الوكالة ولديها شهادة اعتماد منها وتعد جزءا من مصداقيتها، فلا يمكن للوكالة أن تلتزم الصمت إزاء ما حدث.

اضافة اعلان


وتابع إسلامي أن المفتشين زاروا المراكز التي لم تتعرض للهجوم في إطار التفاعل المستمر وبترخيص من المجلس الأعلى للأمن القومي، وبعد الحرب أجريت عمليات تفتيش على المراكز التي لم تتضرر، وخلال هذه الأيام سيقومون أيضا بزيارة بعض المراكز الأخرى.


وقال إن النقطة الأساسية تتمثل في ضرورة احترام حقوق الشعب الإيراني وفقا لأنظمة الوكالة، مشيرا إلى أن الوكالة ملزمة بتشجيع ودعم التكنولوجيا النووية السلمية لإيران ولكل الشعوب كي تتمكن من الاستفادة منها.

 

RT

 
 


gnews

أحدث الأخبار

دائرة الإحصاءات العامة

أخبار محلية استخدام نظام العد الذاتي في تعداد 2026 لأول مرة في تاريخ الأردن

اتفاقية تعاون بين "العاملين بالكهرباء" ومجمع "سونلغاز" الجزائري

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين "العاملين بالكهرباء" ومجمع "سونلغاز" الجزائري

شعار نقابة المهندسين الأردنيين

أخبار محلية نقابة المهندسين تطلق حلقات نقاشية لتعزيز البنية التحتية واستدامتها

ب

طب وصحة دواء ثوري جديد يحفز السرطان على الانتحار الذاتي

ب

أخبار الشركات "زين" تُطلق موجة جديدة من الابتكار والاستثمار الجريء في فعالية Demo Day Zain

ب

عربي ودولي منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: تخفيف تخصيب اليورانيوم مرتبط برفع العقوبات

"تربية الجامعة" تتصدر دورة الأيام الأولمبية الرابعة

أخبار محلية "تربية الجامعة" تتصدر دورة الأيام الأولمبية الرابعة

ا

أخبار محلية برنامج "حكيم" يصل إلى 453 منشأة صحية حكومية



 






الأكثر مشاهدة