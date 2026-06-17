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منظمة العفو الدولية: منع عودة سكان جنوب لبنان إلى قراهم قد يرقى إلى جريمة حرب

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جنوب لبنان
 
الأربعاء، 17-06-2026 11:27 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت منظمة العفو الدولية أن عشرات الآلاف من سكان جنوب لبنان ما زالوا ممنوعين من العودة إلى قراهم، معتبرة أن التهجير القسري ومنع إسرائيل عودة السكان إلى مناطقهم قد يرقى إلى جريمة حرب.

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وأشارت المنظمة إلى أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في لبنان هجّرت مئات الآلاف بشكل غير مشروع، مؤكدة أن إسرائيل لم توفر ضمانات كافية لسلامة المدنيين المشمولين بأوامر الإخلاء في جنوب لبنان.

 
 


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