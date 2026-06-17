منظمة العفو الدولية: منع عودة سكان جنوب لبنان إلى قراهم قد يرقى إلى جريمة حرب

الوكيل الإخباري- أعلنت منظمة العفو الدولية أن عشرات الآلاف من سكان جنوب لبنان ما زالوا ممنوعين من العودة إلى قراهم، معتبرة أن التهجير القسري ومنع إسرائيل عودة السكان إلى مناطقهم قد يرقى إلى جريمة حرب.

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