منظمة فلكية سعودية تكشف موعد أول أيام شهر رمضان

الوكيل الإخباري- رجحت منظمة "آفاق لعلوم الفلك" السعودية أن يكون يوم الأربعاء المقبل 18 فبراير أول أيام شهر رمضان.



كما أضافت أن ما يميز هذا الاقتران أنه من النوع المرئي بالعين المجردة نظرًا لتزامنه مع كسوف الشمس الحلقي الذي سيحدث على أجزاء من جنوب الكرة الأرضية في ذلك اليوم.

اضافة اعلان



كذلك أوضحت أنه "يُلاحظ أن فترة المكث تزداد كلما اتجهنا غرباً نحو أفريقيا، فمثلاً يمكث الهلال نحو 11 دقيقة فوق الأفق الغربي لمدينة أغادير بالمغرب.



وخلصت إلى أنه بناءً على هذه المعطيات الفلكية، من حدوث الاقتران قبل الغروب وثبوت مكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس، يُتوقع أن يكون يوم الأربعاء 18 فبراير 2026م أول أيام شهر رمضان حسابيا.



يذكر أن الإعلان الرسمي عن رؤية الهلال وغرة رمضان يصدر عن المحكمة العليا في السعودية.



وكانت سلطنة عمان، وتركيا و سنغافورة أعلنت سابقاً أن يوم الخميس المقبل 19 فبراير، سيكون أول شهر رمضان.



في حين رجح الباحث السعودي في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن يكون غرة رمضان يوم الأربعاء المقبل (18 فبراير)، كذلك فعل خبير الطقس السعودي خالد الزعاق.



هذا وتعتبر رؤية الهلال شرطا أساسيا لبدء الشهر الهجري في العديد من الدول العربية والإسلامية.