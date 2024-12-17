من الأردن الى سوريا.. لحظة لقاء المحرر من سجن صيدنايا بوالدته (فيديو)

الوكيل الإخباري- تصدر مقطع فيديو للمعتقل السوري المحرر من صيدنايا أحمد علي إبراهيم والمعروف بـ "مجهول الهوية" بوالدته في سوريا بعد عودته من الأردن مواقع التواصل .



يذكر ان المعتقل المحرر الفاقد للذاكرة اعتُقد بالبداية بانه ينتمي الى اسرة اردنية وتم احضاره للتأكد من فحص DNA الذي اظهر عدم مطابقة ، لتعمل السلطات الاردنية جاهدة على العثور على عائلته بسوريا وتسليمه الى ذويه يوم امس .

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