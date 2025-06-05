من الجولان.. كتائب "محمد الضيف" تعلن انطلاقتها وتتوعد إسرائيل

وأطلق هذا الفصيل المسلح الفلسطيني على نفسه اسم "كتائب الشهيد محمد الضيف" نسبة إلى القائد العسكري الفلسطيني محمد الضيف، الذي كان القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، حتى استشهاده في يناير 2025.
وأصدرت كتائب "محمد الضيف" بيانًا تأسيسيًا، وجاء فيه:"من قلب فلسطين المحتلة نُعلن عن تأسيس كتائب الشهيد محمد الضيف، وفاءً للدماء الطاهرة، وامتدادًا لطريق المقاومة المستمر".
وأضاف البيان:"نحن جيل وُلد تحت القصف، وشبّ على صوت البنادق، ولن يقبل بالعيش في ذل أو خنوع، فإما حياة تسرّ الصديق، وإما ممات يغيظ العِدا".
وفي رسالة إلى إسرائيل، تابع البيان:"سنكون سيفًا مسلطًا على رقابكم، أينما كنتم ستجدوننا هناك، نقاتلكم بكل ما نملك".
ووفق البيان، فإن "كتائب الشهيد محمد الضيف ليست حزبًا ولا تنظيمًا، بل فعل ثوري مقاوم حر، ينبض في كل شارع ومخيم وزقاق، ويحمل صدى كل صرخة من تحت الركام، من غزة إلى الضفة، من القدس إلى الداخل المحتل".
وختم بيان الفصيل الجديد بالقول:"إلى كل أراضينا السليبة، صوتنا واحد: لا صمت بعد اليوم.. والميدان لنا".
استشهد القائد العام لكتائب عز الدين القسام، محمد الضيف، في 30 يناير 2025 خلال معارك "طوفان الأقصى" في قطاع غزة، بحسب إعلان رسمي صادر عن كتائب القسام.
إلى جانب الضيف، استشهد 6 من كبار قادة الحركة، بينهم نائبه مروان عيسى، وقائد ركن الأسلحة غازي أبو طماعة، وقائد لواء خان يونس رافع سلامة، وذلك أثناء قيادتهم للمعارك أو في اشتباكات مباشرة مع الجيش الإسرائيلي.
محمد الضيف، المولود عام 1965 في غزة، كان من أبرز قادة المقاومة الفلسطينية وقيادة كتائب القسام منذ 2002 بعد اغتيال سلفه صلاح شحادة.
تعرض لمحاولات اغتيال إسرائيلية متعدّدة فاشلة، منها غارة في 2014 أدّت إلى استشهاد زوجته وطفله الرضيع، كما استهدفت إسرائيل منزله وعائلته مرات عدة.
في يوليو 2024، أعلنت إسرائيل استهدافه في غارة على منطقة مواصي رفح، وأكدت لاحقًا استشهاده، لكن حماس نفت ذلك آنذاك.
روسيا اليوم
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