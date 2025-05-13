الثلاثاء 2025-05-13 09:09 م
 

من السعودية.. ترامب يهدد بدفع إيران إلى الإفلاس

ترامب
ترامب
 
الثلاثاء، 13-05-2025 08:19 م

الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمة ألقاها خلال زيارته السعودية، أنه سيدفع إيران إلى الإفلاس إذا تراجعت عن الاتفاق النووي.

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وأشار ترامب إلى أنه في صدد ذلك قد يخفض تصدير النفط الإيراني إلى الصفر.

 

وأضاف رئيس البيت الأبيض أنه "مع ذلك، أنا هنا اليوم ليس فقط لإدانة القرارات السابقة لقادة إيران، بل لأعرض عليهم طريقا جديدا وأفضل لمستقبل أكثر أملا".

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد عقدتا بالفعل أربع جولات من المحادثات لمناقشة تطورات الملف النووي الإيراني. ويقود هذه الاجتماعات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف.

 
gnews

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