من السعودية.. ترامب يهدد بدفع إيران إلى الإفلاس

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمة ألقاها خلال زيارته السعودية، أنه سيدفع إيران إلى الإفلاس إذا تراجعت عن الاتفاق النووي.

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وأشار ترامب إلى أنه في صدد ذلك قد يخفض تصدير النفط الإيراني إلى الصفر.