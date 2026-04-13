من جديد .. طهران تهدد الدول العربية

10:58 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإيراني أن الحصار البحري الأميركي المرتقب الاثنين سيكون "غير شرعي" ويرقى إلى "القرصنة"، محذّراً من أن أياً من الموانئ الخليجية لن تكون في مأمن حال تهديد سلامة الموانئ الإيرانية.





وجاء في بيان لغرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية، تُلي على التلفزيون الرسمي، أن "القيود المفروضة من أميركا المجرمة على حركة الملاحة البحرية والمرور في المياه الدولية غير شرعية وتعد مثالاً على القرصنة".



وأضاف: "إن هُدد أمن موانئ إيران في مياه الخليج الفارسي وبحر العرب، فلن يكون أي ميناء في الخليج الفارسي وبحر العرب في مأمن".



يبدأ الاثنين حصار أعلنت الولايات المتحدة نيتها فرضه على الموانئ الإيرانية بعد فشل المفاوضات بينهما في إسلام آباد، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.



ويبدأ الحصار، وفق واشنطن، عند الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش من الاثنين، ويطال كل السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المُبحرة منها.



وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الموعد وكتب على منصة تروث سوشال "ستفرض الولايات المتحدة حصاراً على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها من 13 نيسان عند الساعة الـ10 صباحاً" بتوقيت واشنطن.



وأثار الإعلان المفاجئ عن الحصار، إضافة إلى فشل المفاوضات في إسلام آباد، قلقاً جديداً حول إمدادات النفط العالمية.





