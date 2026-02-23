"من دائرته المقربة".. ترامب يسمي مرشحين لا ثالث لهما لخلافته في الرئاسة 2028

ونقل الموقع عن مستشار رئاسي قوله إن ترامب يرى في تحالف فانس - روبيو السيناريو الأمثل لانتخابات عام 2028، وخلال ذلك يترأس فانس القائمة. وأضاف المستشار أن ثنائي روبيو - فانس سيكون مناسبا بالنسبة لترامب كذلك.
وتشير المصادر إلى أن جيه دي فانس يمتلك بالفعل فريقا من المستشارين السياسيين القادرين على أن يكونوا عماد حملته الانتخابية، بينما يفتقر ماركو روبيو إلى مثل هذه البنية التحتية. ومع ذلك، فقد أبدى الوزير روبيو استعداده لدعم فانس، وأبلغه بذلك شخصيا.
ووفقا للموقع، تلعب الدعاية دورا محوريا في تفكير ومنطق ترامب. وماركو روبيو يظهر بشكل متكرر في الأخبار بفضل منشوراته، وترامب، كما يشير موقع أكسيوس، "يلتهم الأخبار بنهم".
في الوقت نفسه، قد يُمثّل انتقال روبيو من منصب وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي إلى منصب نائب الرئيس خطوة صعبة مستقبلا. ولكن بعض المستشارين يعتقدون أن تأييد دونالد ترامب المتكرر لماركو روبيو قد يدفعه إلى الترشح إلى جانب جيه. دي. فانس.
أظهرت نتائج الانتخابات التمهيدية المبكرة للحزب الجمهوري تقدما ملحوظا لفانس على منافسيه. فقد أظهر استطلاع رأي أجرته جامعة نيو هامبشاير حصوله على تأييد 53% من الناخبين المحتملين، مقابل 7% فقط لروبيو. وفي أغسطس الماضي، أشار ترامب إلى أن جيه. دي. فانس هو "الأرجح" ليكون مرشح الحزب في الانتخابات المقبلة.
