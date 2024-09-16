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من سيحل مكانه؟ نتنياهو يستعد لإقالة غالانت

نتنياهو وغالانت
نتنياهو وغالانت
الإثنين، 16-09-2024 02:42 م

الوكيل الإخباري- أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستعد لإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت خلال وقت قصير، مشيرة إلى أن الوزير ورئيس حزب "أمل جديد" جدعون ساعر مرشح لخلافته.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن محادثات تجري بين ساعر ونتنياهو بشأن انضمامه للحكومة، كوزير للدفاع أو الخارجية خلال ساعة، مشيرة إلى أن الخيار الأول أكثر ترجيحا.

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وقال مسؤول سياسي كبير إنه "بينما يجري شعب نتنياهو مفاوضات متقدمة مع جدعون ساعر يشارك غالانت في مناقشة أمنية في مكتب رئيس الوزراء".

 
gnews

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