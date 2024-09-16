من سيحل مكانه؟ نتنياهو يستعد لإقالة غالانت

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن محادثات تجري بين ساعر ونتنياهو بشأن انضمامه للحكومة، كوزير للدفاع أو الخارجية خلال ساعة، مشيرة إلى أن الخيار الأول أكثر ترجيحا.
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