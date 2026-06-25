من فنزويلا إلى اليابان وأمريكا.. لماذا شهد العالم هذا العدد الكبير من الزلازل اليوم؟

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الوكيل الإخباري- هزّت ثلاثة زلازل قوية مناطق مختلفة من العالم في يوم واحد، الأربعاء، إذ ضرب زلزال بقوة 6.9 درجة اليابان، فيما شهدت فنزويلا زلزالين بقوتي 7.5 و7.2 درجة، بينما سجلت ولاية كاليفورنيا الأميركية زلزالًا بلغت قوته 5.6 درجة، ما أثار تساؤلات حول احتمال وجود علاقة بينها. اضافة اعلان





وأكدت عالمة الزلازل في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، الدكتورة لوسي جونز، أن هذه الزلازل ليست مرتبطة ببعضها، موضحة أنها وقعت على أنظمة صدعية وحدود صفائح تكتونية منفصلة، لذلك لم يكن أي منها سببًا في حدوث الآخر.



وأضافت أن الزلازل الكبيرة التي تفصل بينها آلاف الكيلومترات لا تزيد عادة من احتمالية وقوع زلزال كبير في منطقة أخرى.



وأشارت إلى أن تزامن وقوع هذه الزلازل قد يكون مجرد مصادفة، إلا أن أماكن حدوثها ليست كذلك، إذ ضربت جميعها مناطق تقع على حدود صفائح تكتونية نشطة، حيث يتراكم الضغط الجيولوجي منذ عقود أو حتى قرون.



ولفتت إلى أن الزلازل الكبيرة في هذه المناطق تُعد جزءًا من الدورة الطبيعية للنشاط التكتوني، رغم أن التنبؤ بموعد وقوعها بدقة لا يزال غير ممكن.





