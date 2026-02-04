من قتل سيف الإسلام القذافي؟

الوكيل الإخباري- فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة الجهة التي اغتالت سيف الإسلام القذافي ضج الشارع الليبي بروايات وتساؤلات وتكهنات تتهم جهات دون غيرها بتدبير الجريمة.

اضافة اعلان

من بين هذه الروايات مزاعم أطلقتها زعمت محامية تدّعي تمثيله وقالت إنها كانت على اتصال به مباشرةً قبل وقت قصير من الحادث.



وأكدت المحامية في مقطع فيديو نشره الحساب الموثق "TBC ARABIC" على منصة "إكس"، أنها تواصلت مع سيف الإسلام عند الساعة الرابعة عصراً يوم الحادث، ونفت وجود أي اشتباك أو هجوم مسلح في ذلك التوقيت. وظهرت هذه المحامية سابقاً في وسائل الإعلام من بين أوائل المقرّبين الذين نعوه.

تناقض صارخ في الروايات



يُثير تصريح المحامية تناقضا كبيرا مع رواية أفراد عائلته وفريقه السياسي المقربين، الذين قالوا إنهم كانوا معه في موقع الحادث وشهدوا الهجوم. كما نشرت حسابات على المنصة ذاتها ما قيل إنها "آخر صورة" له في حديقة المنزل الذي قُتل فيه، ويظهر بجانبه ابن عمه أحمد القذافي، وهو الشخص نفسه الذي أعلن خبر الاغتيال إعلاميا.