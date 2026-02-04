من قتل سيف الإسلام القذافي؟

وأكدت المحامية في مقطع فيديو نشره الحساب الموثق "TBC ARABIC" على منصة "إكس"، أنها تواصلت مع سيف الإسلام عند الساعة الرابعة عصراً يوم الحادث، ونفت وجود أي اشتباك أو هجوم مسلح في ذلك التوقيت. وظهرت هذه المحامية سابقاً في وسائل الإعلام من بين أوائل المقرّبين الذين نعوه.
يُثير تصريح المحامية تناقضا كبيرا مع رواية أفراد عائلته وفريقه السياسي المقربين، الذين قالوا إنهم كانوا معه في موقع الحادث وشهدوا الهجوم. كما نشرت حسابات على المنصة ذاتها ما قيل إنها "آخر صورة" له في حديقة المنزل الذي قُتل فيه، ويظهر بجانبه ابن عمه أحمد القذافي، وهو الشخص نفسه الذي أعلن خبر الاغتيال إعلاميا.
يثير الحادث والرواية الرسمية عنه العديد من التساؤلات التي طرحها مراقبون، منها: كيف تمكن أربعة أشخاص فقط من اختراق مقر إقامته، وتعطيل كاميرات المراقبة، ثم البدء بمواجهة مسلحة؟.
وأيضا، أين كان الحرس الشخصي وقائده أثناء الهجوم، إذا كان سيف الإسلام يواجهه "منفردا" حسب رواية قريبه؟. كيف لم تسمع القوات التابعة له المنتشرة في المدينة، أو حتى المدنيون، صوت تبادل لإطلاق النار استمر لساعات حسب بعض الروايات؟. كيف وقع حدث أمني بهذا الحجم واستمر لساعات دون أن يصل خبره إلى القوات المكلفة بالحماية أو الإعلام أو السكان إلا بعد انتهائه؟.
تفسيرات محتملة
كما تطرق تحليل "TBC ARABIC" إلى سبب محتمل للاغتيال، وهو امتلاك سيف الإسلام لمخزون معلوماتي كبير قد يشمل تسجيلات صادمة، مما قد يكون أحد الدوافع وراء تصفيته.
-
أخبار متعلقة
-
المكسيك توافق على توفير إمدادات مائية منتظمة للولايات المتحدة
-
مصرع 14 مهاجرا غير شرعي بتصادم زورق مع سفينة خفر سواحل يونانية
-
دولة تبيع "مواقع عسكرية تاريخية" لتمويل جيشها
-
توقف مبيعات رقائق إنفيديا إلى الصين
-
تحت تهديد ترامب .. واشنطن ومكسيكو تتوصلان إلى اتفاق مائي
-
سفن حربية أميركية تصل قبالة سواحل هايتي
-
أكسيوس: المحادثات الأميركية الإيرانية تنعقد في سلطنة عُمان الجمعة
-
نيابة باريس تغادر منصة إكس بعد استدعاء إيلون ماسك للاستجواب