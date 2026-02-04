الأربعاء 2026-02-04 11:59 ص

من قتل سيف الإسلام القذافي؟

سيف الإسلام القذافي
سيف الإسلام القذافي
 
الأربعاء، 04-02-2026 09:56 ص

الوكيل الإخباري-   فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة الجهة التي اغتالت سيف الإسلام القذافي ضج الشارع الليبي بروايات وتساؤلات وتكهنات تتهم جهات دون غيرها بتدبير الجريمة.

اضافة اعلان

 

من بين هذه الروايات مزاعم أطلقتها زعمت محامية تدّعي تمثيله وقالت إنها كانت على اتصال به مباشرةً قبل وقت قصير من الحادث.

وأكدت المحامية في مقطع فيديو نشره الحساب الموثق "TBC ARABIC" على منصة "إكس"، أنها تواصلت مع سيف الإسلام عند الساعة الرابعة عصراً يوم الحادث، ونفت وجود أي اشتباك أو هجوم مسلح في ذلك التوقيت. وظهرت هذه المحامية سابقاً في وسائل الإعلام من بين أوائل المقرّبين الذين نعوه.

 

تناقض صارخ في الروايات

يُثير تصريح المحامية تناقضا كبيرا مع رواية أفراد عائلته وفريقه السياسي المقربين، الذين قالوا إنهم كانوا معه في موقع الحادث وشهدوا الهجوم. كما نشرت حسابات على المنصة ذاتها ما قيل إنها "آخر صورة" له في حديقة المنزل الذي قُتل فيه، ويظهر بجانبه ابن عمه أحمد القذافي، وهو الشخص نفسه الذي أعلن خبر الاغتيال إعلاميا.

 

تساؤلات حول ثغرات أمنية وغموض الأحداث

يثير الحادث والرواية الرسمية عنه العديد من التساؤلات التي طرحها مراقبون، منها: كيف تمكن أربعة أشخاص فقط من اختراق مقر إقامته، وتعطيل كاميرات المراقبة، ثم البدء بمواجهة مسلحة؟.

وأيضا، أين كان الحرس الشخصي وقائده أثناء الهجوم، إذا كان سيف الإسلام يواجهه "منفردا" حسب رواية قريبه؟. كيف لم تسمع القوات التابعة له المنتشرة في المدينة، أو حتى المدنيون، صوت تبادل لإطلاق النار استمر لساعات حسب بعض الروايات؟. كيف وقع حدث أمني بهذا الحجم واستمر لساعات دون أن يصل خبره إلى القوات المكلفة بالحماية أو الإعلام أو السكان إلا بعد انتهائه؟.

تفسيرات محتملة

كما تطرق تحليل "TBC ARABIC" إلى سبب محتمل للاغتيال، وهو امتلاك سيف الإسلام لمخزون معلوماتي كبير قد يشمل تسجيلات صادمة، مما قد يكون أحد الدوافع وراء تصفيته.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

اقتصاد محلي الذهب يحلق.. تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

السيول والانهيارات

أخبار محلية إنجاز معالجات هندسية لـ 52 موقعا تضررت من السيول والانهيارات بكلفة 9 ملايين دينار

تعبيرية

المرأة والجمال روتين جمالي يومي بأدوات صديقة للبيئة

استعيدي توهجكِ وسكينتكِ.. الحمامات العطرية سرّكِ للتخلص من إرهاق اليوم

المرأة والجمال الحمامات العطرية سرّكِ للتخلص من الإرهاق

لقطة من المقطع

أخبار محلية فيديو .. السير تضبط مركبات تسير بشكل مواكب في العقبة وسائق إحداها يقوم بالتشحيط

لعبة "روبلوكس"

تكنولوجيا حظر لعبة "روبلوكس" بهذه الدولة!

مشاهد فيديو تظهر جهود الدفاع المدني بإخماد حريق صهريج غاز

خاص بالوكيل مشاهد فيديو تظهر جهود الدفاع المدني بإخماد حريق صهريج غاز

تعبيرية

طب وصحة وسيلة استرخاء شائعة قد تحرمك من النوم العميق



 






الأكثر مشاهدة