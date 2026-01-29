الخميس 2026-01-29 11:38 ص

من كاراكاس إلى طهران.. CNN: ترامب يدرك أن الوضع أكثر تعقيدا

الوكيل الإخباري- أفادت شبكة CNN بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرك صعوبة شن عملية عسكرية ضد إيران مقارنة بعملية فنزويلا السرية في ديسمبر الماضي.

ووفقا لمسؤولين أمريكيين، تمتلك إيران دفاعات جوية، صواريخ باليستية، وطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى موقع طهران البعيد عن الساحل خلافا لكاراكاس، مما يجعل العملية أكثر تعقيدا. 

وكان ترامب قارن بين الحالتين عبر منصة "تروث سوشيال"، محذرًا إيران من ضربة "أسوأ بمراحل" من الهجوم السابق على منشآتها النووية، وسط فشل محادثات نووية أولية.

 

وطالبت الإدارة الأمريكية بوقف تخصيب اليورانيوم، تقييد برنامج الصواريخ، وإنهاء دعم الوكلاء مثل الحوثيين وحزب الله، لكن إيران رفضت قيود الصواريخ. وشهد وزير الخارجية ماركو روبيو أمام الكونغرس بأن الوضع الإيراني "أكثر تعقيدا" بسبب طول أمد النظام.


وأرسلت الولايات المتحدة مجموعة حاملة طائرات أكبر من تلك المرسلة إلى فنزويلا، لكن قرار الضربة لم يتخذ بعد.


وأجرت القيادة المركزية الأمريكية تدريبات في الشرق الأوسط، مع تصاعد التوترات. وشهدت إيران احتجاجات داخلية تضيف ضغطا، لكن السلطات تقول إنها استعادت السيطرة.


ويأتي هذا وسط مخاوف من تصعيد إقليمي، حيث يدرس ترامب خيارات تشمل ضربات دقيقة لإجبار طهران على التفاوض بشروطه.

RT

 
 


واتساب

