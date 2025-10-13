من هما المسؤولان الإسرائيليان اللذان لم تتم دعوتهما لحضور خطاب ترامب في الكنيست؟

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، تمت دعوة جميع كبار المسؤولين المصنفين ضمن "الطاقم أ" في إسرائيل، لجلسة الكنيست الخاصة اليوم (الاثنين) تكريما للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستثناء اثنين، حيث قرر رئيس الكنيست أمير أوحانا عدم دعوة رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
وعن سبب ذلك الاستبعاد، أوضحت الصحيفة أن عميت، منذ انتخابه لمنصب رئيس المحكمة العليا، أعلن وزير العدل ياريف ليفين وأعضاء آخرون في الائتلاف الحكومي أنهم لا يعترفون بولايته. وقد أقيلت بهاراف ميارا هي الأخرى من قبل الحكومة، لكن الخطوة جُمدت حتى صدور قرار المحكمة العليا بشأن الموضوع.
وتعليقا على عدم دعوة رئيس المحكمة العليا إلى الحفل، قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ: "غير ضروري ومؤسف. في يوم كهذا يجب أن تكون هناك وحدة كاملة في شعب إسرائيل".
جدير بالذكر أن الرئيس ترامب، خلال كلمته في الكنيست، طلب من هرتصوغ أن يمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عفوا رئاسيا، في قضية الفساد التي يحاكم بها، فيما أشار هرتصوغ إلى ذلك قائلا: "أنا لا أتعامل مع مثل هذه التعليقات".
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: لا أعتقد أنني سأدخل الجنة
-
قمة شرم الشيخ تنطلق بتوقيع وثيقة شاملة بشأن غزة
-
ترامب يرجو رئيس الكيان للصفح عن "بيبي" نتنياهو
-
ترامب: قصف منشآت إيران النووية مهّد لاتفاق غزة .. والشرق الأوسط يشهد فترة متميزة
-
السيسي يغرد على إكس لحظة استقباله ترامب.. ماذا قال؟
-
ترامب يصل إلى شرم الشيخ لبدء قمة السلام
-
فيديو .. الشرع يربك مذيعة "60 دقيقة" الأميركية بردود غير متوقعة
-
بريطانيا: مستعدون للمساعدة بمراقبة وقف إطلاق النار ونزع أسلحة حماس