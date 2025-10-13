من هما المسؤولان الإسرائيليان اللذان لم تتم دعوتهما لحضور خطاب ترامب في الكنيست؟

الوكيل الإخباري- دعي جميع كبار المسؤولين المصنفين ضمن "كبار الشخصيات" في إسرائيل، إلى جلسة الكنيست الخاصة اليوم (الاثنين) تكريمًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستثناء اثنين، فمن هما؟



وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، تمت دعوة جميع كبار المسؤولين المصنفين ضمن "الطاقم أ" في إسرائيل، لجلسة الكنيست الخاصة اليوم (الاثنين) تكريما للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستثناء اثنين، حيث قرر رئيس الكنيست أمير أوحانا عدم دعوة رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.

وعن سبب ذلك الاستبعاد، أوضحت الصحيفة أن عميت، منذ انتخابه لمنصب رئيس المحكمة العليا، أعلن وزير العدل ياريف ليفين وأعضاء آخرون في الائتلاف الحكومي أنهم لا يعترفون بولايته. وقد أقيلت بهاراف ميارا هي الأخرى من قبل الحكومة، لكن الخطوة جُمدت حتى صدور قرار المحكمة العليا بشأن الموضوع.



وتعليقا على عدم دعوة رئيس المحكمة العليا إلى الحفل، قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ: "غير ضروري ومؤسف. في يوم كهذا يجب أن تكون هناك وحدة كاملة في شعب إسرائيل".