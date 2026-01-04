من هو الزعيم اللاتيني الذي أطاحت به الولايات المتحدة قبل مادورو؟

في ديسمبر 1989، أرسل الرئيس جورج بوش الأب قوات أمريكية إلى بنما بهدف إلقاء القبض على نورييغا، الذي كان الحاكم العسكري للبلاد لمدة ست سنوات تقريبا. اختبأ نورييغا في سفارة الفاتيكان في مدينة بنما، حيث تم القبض عليه في نهاية المطاف، ونُقل إلى الولايات المتحدة، وحُوكم وسُجن.
وكان نورييغا، مثل مادورو، قد وُجهت إليه اتهامات في قضايا فيدرالية تتعلق بتهريب المخدرات. واتهمه المسؤولون الأمريكيون في ذلك الوقت بقبول ملايين الدولارات كرشاوى من مهربي المخدرات وتحويل بنما إلى عاصمة دولية لتهريب الكوكايين، حسب مزاعمهم.
وقبل أشهر من القبض على كلا الزعيمين، قامت الولايات المتحدة بتعزيز وجودها العسكري حول بلديهما.
