الأحد 2026-01-04 09:21 ص

من هو الزعيم اللاتيني الذي أطاحت به الولايات المتحدة قبل مادورو؟

الأحد، 04-01-2026 08:05 ص

الوكيل الإخباري-   أعادت عملية إلقاء القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى الأذهان آخر تدخل أمريكي أطاح بزعيم في أمريكا اللاتينية عام 1989، فمن كان وبماذا تذرعت واشنطن؟

كانت المرة الأخيرة التي أطاحت فيها الولايات المتحدة بزعيم في أمريكا اللاتينية في عام 1989، عندما ألقت القوات الأمريكية القبض على الجنرال مانويل نورييغا في بنما. وتلك الحادثة تحمل بعض أوجه التشابه الصارخة مع عملية القبض على نيكولاس مادورو في فنزويلا يوم السبت، مع وجود بعض الاختلافات الجوهرية.

في ديسمبر 1989، أرسل الرئيس جورج بوش الأب قوات أمريكية إلى بنما بهدف إلقاء القبض على نورييغا، الذي كان الحاكم العسكري للبلاد لمدة ست سنوات تقريبا. اختبأ نورييغا في سفارة الفاتيكان في مدينة بنما، حيث تم القبض عليه في نهاية المطاف، ونُقل إلى الولايات المتحدة، وحُوكم وسُجن.

وكان نورييغا، مثل مادورو، قد وُجهت إليه اتهامات في قضايا فيدرالية تتعلق بتهريب المخدرات. واتهمه المسؤولون الأمريكيون في ذلك الوقت بقبول ملايين الدولارات كرشاوى من مهربي المخدرات وتحويل بنما إلى عاصمة دولية لتهريب الكوكايين، حسب مزاعمهم.

وقبل أشهر من القبض على كلا الزعيمين، قامت الولايات المتحدة بتعزيز وجودها العسكري حول بلديهما.

 
 


