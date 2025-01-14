من هو الشيخ عمر حوري الذي تفاعل السوريون مع أنباء مقتله؟

وقالت وسائل إعلامية سورية، إن عدداً من الأشخاص عثروا على جثة الشيخ عمر محيي الدين حوري، "مقتولاً في حي جوبر"، وذلك بعد مرور أيام على انقطاع الاتصال معه.
وأثارت أنباء اغتيال حوري جدلاً واسعاً في أوساط السوريين، في وقت تسعى فيه الإدارة الجديدة في سوريا إلى ردم هوة الثقة بين أطياف الشعب السوري وبين الأجهزة الأمنية.
وكتب رواد المنصات أن الشيخ ينحدر من حي الميدان الدمشقي، وكان إماماً لمسجد مصعب بن عمير في حي البرامكة.
وأطلق ناشطون قبل أيام هاشتاغ على مختلف منصات التواصل الاجتماعي "نطالب بإطلاق سراح عمر حوري"، الذي اختفى مطلع عام 2025، وتداول آخرون أخباراً تفيد "باختطافه" دون معرفة الجهة التي قامت بالفعل.
BBC
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