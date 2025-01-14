 
الثلاثاء 2025-01-14 11:43 ص
 

من هو الشيخ عمر حوري الذي تفاعل السوريون مع أنباء مقتله؟

الشيخ عمر محيي الدين حوري
الشيخ عمر محيي الدين حوري
الثلاثاء، 14-01-2025 11:02 ص
الوكيل الإخباري-   تناقل رواد منصات التواصل الاجتماعي في سوريا، خبر عثور الأهالي على إمام مسجد في حي جوبر بالعاصمة السورية دمشق، جثة هامدة بعد أيام من اختفائه في ظروف غامضة.اضافة اعلان


وقالت وسائل إعلامية سورية، إن عدداً من الأشخاص عثروا على جثة الشيخ عمر محيي الدين حوري، "مقتولاً في حي جوبر"، وذلك بعد مرور أيام على انقطاع الاتصال معه.

وأثارت أنباء اغتيال⁩ حوري جدلاً واسعاً في أوساط السوريين، في وقت تسعى فيه الإدارة الجديدة في سوريا إلى ردم هوة الثقة بين أطياف الشعب السوري وبين الأجهزة الأمنية.

وكتب رواد المنصات أن الشيخ ينحدر من حي الميدان الدمشقي، وكان إماماً لمسجد مصعب بن عمير في حي البرامكة.

وأطلق ناشطون قبل أيام هاشتاغ على مختلف منصات التواصل الاجتماعي "نطالب بإطلاق سراح عمر حوري"، الذي اختفى مطلع عام 2025، وتداول آخرون أخباراً تفيد "باختطافه" دون معرفة الجهة التي قامت بالفعل.

BBC
 
gnews

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