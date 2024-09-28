 
السبت 2024-09-28 01:41 م
 
 

من هو خليفة حسن نصرالله.. ؟

جانب من اثار قصف مباني حزب الله | من المصدر
جانب من اثار قصف مباني حزب الله | من المصدر
السبت، 28-09-2024 11:38 ص

الوكيل الإخباري-   بعد تأكيد الجيش الاسرائيلي اغتيال الامين العام لحزب الله حسن نصرالله، يبرز سؤال عن خليفة نصرالله الذي شغل المنصب لعقود.

اضافة اعلان

 

وبعد تأكيد مصدر في جماعة حزب الله اللبنانية لـ«رويترز»، أن القيادي الكبير في الجماعة هاشم صفي الدين لا يزال على قيد الحياة، بعد الضربات الإسرائيلية، رجحت مصادر أن يخلف صفي الدين، حسن نصر الله في قيادة الحزب حال تأكيد اغتياله.


ترجيح المصادر استندوا فيه إلى تقرير نشره موقع «واللا» الإسرائيلي، في وقت سابق، قال فيه إنه في عام 2008 صدرت هناك أول أنباء عن مباركة إيران لصفي الدين كخليفة لحسن نصر الله.


كما استندت المصادر إلى أن هاشم صفي الدين يعد ابن خال نصر الله، ما يعني أنه سيكون على الأرجح من يخلفه، حال تأكد اعتياله.
فمن هو هاشم صفي الدين المرشح المحتمل لقيادة حزب الله؟

ولد في عام 1964 في قرية دير قانون بجنوب لبنان
تلقى تعليما في النجف وقم مثل حسن نصر الله
كان من بين مؤسسي «حزب الله» في 1982.
عام 1994.. طلب منه العودة إلى لبنان بعد دراسته في الخارج ليتولى منصب رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" خلفا لنصر الله، بعد عامين من تعيين الأخير أمينا عاما للجماعة، في أعقاب اغتيال عباس الموسوي على يد الجيش الإسرائيلي.
صفي الدين كان عضوا في مجلس الشورى لـ«حزب الله».
كان كذلك عضوا في مجلس القرار للجماعة، الذي يحدد من يتولى منصب الأمين العام.
يعد صفي الدين مقربًا من الإيرانيين والحرس الثوري.
له صلات عائلية مع قاسم سليماني قائد فيلق القدس للحرس الثوري الإيراني الذي قتل
 يونيو/حزيران 2020.. تزوج نجله من ابنة سليماني.

هل من آخرين؟
بحسب مراقبين، فإن المرشح المرشح المحتمل الآخر لخلافة حسن نصر الله هو نائب الأمين العام نعيم قاسم، إلا أنهم أكدوا أن الأخير يعتبر «شخصية رمزية أكثر».
فمن هو نعيم قاسم المرشح الثاني لخلافة حسن نصر الله؟

عام 1953.. ولد في منطقة البسطة التحتا ببيروت
متزوج ولديه 6 أولاد
1970.. التحق بكلية التربية في الجامعة اللبنانية وحصل على الماجستير في الكيمياء في الجامعة نفسها.
درس مناهج الدراسة الحوزية على يد كبار علماء الشيعة في لبنان
1974.. التحق بـ«أفواج المقاومة اللبنانية» التي تعد الذراع العسكرية لـ«حركة المحرومين» التي أسسها موسى الصدر.
عٌين نائب المسؤول الثقافي المركزي في حركة أمل
أصبح أمينا في مجلس قيادة الحركة
شغل منصب مسؤول العقيدة والثقافة في حركة أمل إلا أنه استقال لاحقا
1982.. كان أبرز مؤسسي حزب الله
أصبح عضوا في مجلس شورى حزب الله
تولى مسؤولية الأنشطة التربوية والكشفية في الحزب
تقلد منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، قبل أن يترأسه.
1991.. عين نائب الأمين العام لحزب الله
1992.. تولى منصب المنسق العام للانتخابات النيابية في حزب الله.



 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

المرأة والجمال دبس الرمان لجمال بشرتك ونضارتها!

تعبيرية

اقتصاد محلي 50 % انخفاض الطلب والعرض على الذهب بالأردن

خامنئي

عربي ودولي خامنئي يصدر بيانا عاجلا حول مستجدات الأحداث في لبنان

برج مراقبو في مطار بيروت

عربي ودولي إسرائيل تخترق موجة برج مراقبة مطار بيروت وتحذر طائرة إيرانية

نزار مهيدات

أخبار محلية نزار مهيدات رئيساً لمجلس أمناء بنك الدواء الخيري

تعبيرية

منوعات اختيارك للأفلام يكشف أسرارًا مخفية عن شخصيتك

تعبيرية

منوعات طائرة درون تعثر على طفلةٍ ضاعت في غابات لويزيانا إثر سيرها في أثناء نومها

تعبيرية

طب وصحة دراسة: التوت والشاي يحاربان الخرف



 


الأكثر مشاهدة