من هو خليفة حسن نصرالله.. ؟

الوكيل الإخباري- بعد تأكيد الجيش الاسرائيلي اغتيال الامين العام لحزب الله حسن نصرالله، يبرز سؤال عن خليفة نصرالله الذي شغل المنصب لعقود.

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وبعد تأكيد مصدر في جماعة حزب الله اللبنانية لـ«رويترز»، أن القيادي الكبير في الجماعة هاشم صفي الدين لا يزال على قيد الحياة، بعد الضربات الإسرائيلية، رجحت مصادر أن يخلف صفي الدين، حسن نصر الله في قيادة الحزب حال تأكيد اغتياله.



ترجيح المصادر استندوا فيه إلى تقرير نشره موقع «واللا» الإسرائيلي، في وقت سابق، قال فيه إنه في عام 2008 صدرت هناك أول أنباء عن مباركة إيران لصفي الدين كخليفة لحسن نصر الله.