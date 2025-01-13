من هو نواف سلام المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية؟

الوكيل الإخباري- أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الاثنين، تكليف القاضي نواف سلام برئاسة الحكومة الجديدة.



وبلغت الحصيلة النهائية ليوم الاستشارات النيابية الملزمة 85 للقاضي نواف سلام، مقابل 9 للرئيس نجيب ميقاتي، فيما جاء 43 بلا تسمية.

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وفي الـ7 من شهر شباط/فبراير الماضي، جرى انتخاب القاضي سلام رئيسًا لمحكمة العدل الدولية لـ3 أعوام، كثاني قاضٍ عربي يترأس "العدل الدولية" منذ إنشائها العام 1945، بعد وزير خارجية الجزائر الأسبق ورئيس المحكمة الدستورية فيها محمد بجاوي.



النشأة والتعليم

نواف سلام من مواليد 15 ديسمبر العام 1953 لعائلة بيروتية معروفة، فوالده عبد الله سلام وجده لأبيه هو سليم سلام مؤسس "الحركة الإصلاحية في بيروت"، وانتخب نائبًا عن بيروت في "مجلس المبعوثين العثماني" العام 1912.

وعمه صائب سلام الذي عرف بنضاله من أجل استقلال لبنان عن الانتداب الفرنسي، وتولى لاحقًا رئاسة الحكومة اللبنانية أربع مرات بين الأعوام 1952- 1973.



والقاضي سلام متزوج من سفيرة لبنان لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، الصحفية سحر بعاصيري، وله ولدان عبد الله ومروان.

ونال سلام شهادة دكتوراه دولية في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس العام 1992، وشهادة الماجستير في القانون من كلية الحقوق في جامعة هارفرد العام 1991، والدكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون العام 1979، وعمل محاضرًا في مادة التاريخ المعاصر للشرق الأوسط في جامعة السوربون خلال الأعوام 1979- 1981، بحسب الموسوعة.



وغادر سلام باريس العام 1981 ليمضي سنة كباحث زائر في مركز ويذرهيد للعلاقات الدولية في جامعة هارفرد، وبين الأعوام 1985 و1989 عمل محاضرًا في الجامعة الأمريكية في بيروت، إلى جانب ممارسته لمهنة المحاماة في مكتب يوسف تقلا.

أبرز المناصب

شغل القاضي سلام منصب سفير والمندوب الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك منذ يوليو العام 2007 حتى ديسمبر العام 2017، كما شغل منصب ممثل لبنان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عامي 2010 و2011، خلال فترته كعضو غير دائم، وتولى رئاسة المجلس في مايو العام 2010 وسبتمبر العام 2011.

كما شغل منصب نائب رئيس الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سبتمبر العام 2012 إلى سبتمبر العام 2013، وكان رئيسًا فعالًا للجمعية في يوليو العام 2013.



ومثل القاضي سلام لبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في عامي 2016 و2018، وترأس الوفد اللبناني إلى قمة تغير المناخ في باريس العام 2015.