من هو نواف سلام المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية؟

وبلغت الحصيلة النهائية ليوم الاستشارات النيابية الملزمة 85 للقاضي نواف سلام، مقابل 9 للرئيس نجيب ميقاتي، فيما جاء 43 بلا تسمية.
النشأة والتعليم
نواف سلام من مواليد 15 ديسمبر العام 1953 لعائلة بيروتية معروفة، فوالده عبد الله سلام وجده لأبيه هو سليم سلام مؤسس "الحركة الإصلاحية في بيروت"، وانتخب نائبًا عن بيروت في "مجلس المبعوثين العثماني" العام 1912.
والقاضي سلام متزوج من سفيرة لبنان لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، الصحفية سحر بعاصيري، وله ولدان عبد الله ومروان.
وغادر سلام باريس العام 1981 ليمضي سنة كباحث زائر في مركز ويذرهيد للعلاقات الدولية في جامعة هارفرد، وبين الأعوام 1985 و1989 عمل محاضرًا في الجامعة الأمريكية في بيروت، إلى جانب ممارسته لمهنة المحاماة في مكتب يوسف تقلا.
شغل القاضي سلام منصب سفير والمندوب الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك منذ يوليو العام 2007 حتى ديسمبر العام 2017، كما شغل منصب ممثل لبنان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عامي 2010 و2011، خلال فترته كعضو غير دائم، وتولى رئاسة المجلس في مايو العام 2010 وسبتمبر العام 2011.
ومثل القاضي سلام لبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في عامي 2016 و2018، وترأس الوفد اللبناني إلى قمة تغير المناخ في باريس العام 2015.
وكان القاضي سلام عضوًا في الوفد اللبناني في قمة دول جنوب أمريكا والدول العربية في ليما العام 2012، وعضوا في الوفد اللبناني في قمة "ريو+20" للتنمية المستدامة في ريو دي جانيرو العام 2012.
كما كان عضوًا في بعثة ميدانية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إثيوبيا والسودان وكينيا في العام 2011، وفي بعثات أخرى إلى أوغندا والسودان في العام 2010، وأفغانستان في العام 2010،
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