من هو يسرائيل كاتس وزير الحرب في إسرائيل

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الوكيل الإخباري- قرّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء، تعيين يسرائيل كاتس وزيرا للحرب بعد إقالته يوآف غالانت، حيث يعدّ كاتس نائبا يمينيا من حزب الليكود الإسرائيلي. اضافة اعلان





كاتس المولود في 21/9/1955 متزوج ووصل إلى الكنيست لأول مرّة عام 1988، وقبل ثمانية شهور من انتخابات 1999 المبكرة، في أعقاب استقالة أحد النواب، وجرى انتخابه في الانتخابات اللاحقة كافة.



ووفق المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية تولى كاتس في حكومة أريئيل شارون 2003- 2006 حقيبة الزراعة، إلا أنه كان من ضمن مجموعة نواب الليكود المتمردين على رئيس الحزب أريئيل شارون، لطرحه خطة إخلاء مستوطنات قطاع غزة عام 2005.



وتولى في حكومة بنيامين نتنياهو 2009- 2013 حقيبة المواصلات، وبقي يحمل هذه الحقيبة أيضا في الحكومة التالية لبنيامين نتنياهو، من عام 2013 إلى عام 2015، وحمل كاتس حقيبة الخارجية قبل تسلمه حقيبة الدفاع.