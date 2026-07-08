مهر: دوي انفجارات عدة في بوشهر والمناطق المحيطة بها

09:42 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية بسماع دوي انفجارات عدة في مدينة بوشهر والمناطق المحيطة بها. اضافة اعلان





وأضافت الوكالة أنه لا صحة للأنباء التي تتحدث عن انفجارات في جزيرة خارك الإيرانية.





