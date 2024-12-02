مهلة لوبان لإسقاط الحكومة الفرنسية تنتهي اليوم

الوكيل الإخباري- اعتبر حزب "التجمع الوطني" بفرنسا أن الحكومة "رفضت دعوات الحزب إلى تقديم مزيد من التنازلات بشأن الميزانية" ما يضاعف فرص إجراء تصويت بحجب الثقة خلال أيام والإطاحة بالحكومة.



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وقالت زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني مارين لوبان، لوكالة "فرانس برس" في تصعيد كبير للتوتر إن الحكومة "أنهت المناقشات بشأن التغييرات المحتملة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مما يمهد الطريق أمام تصويت محتمل بحجب الثقة يوم الأربعاء".



وكانت لوبان، منحت رئيس الوزراء ميشيل بارنييه مهلة حتى اليوم الاثنين للاستجابة لمطالب تقديم مزيد من التنازلات بشأن الميزانية، وإلا فإن حزبها سيدعم التصويت بحجب الثقة عن حكومته ما سيؤدي إلى إسقاطها.



وكانت لوبان صرحت في مقابلة مع صحيفة "لا تريبيون" بأن "التصويت ضد (الحكومة) ليس أمرا مفروغا منه، كل ما على بارنييه فعله هو قبول التفاوض".



وأضافت "جرت محادثات على مدى الأسبوعين الماضيين، لكن من الواضح أن الأمور لم تمض مثلما كنا نأمل".

RT