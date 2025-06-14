مهمة تجسّس فاشلة .. طهران تسقط مسيّرات إسرائيلية في سلماس

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن القوات الإيرانية "تمكنت من إسقاط مسيّرات إسرائيلية انتهكت المجال الجوي للبلاد في منطقة سلماس الحدودية"، مضيفًا أن "المسيّرات دخلت المجال الجوي الإيراني في مهام تجسّس واستطلاع".
سكاي نيوز
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