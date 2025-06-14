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مهمة تجسّس فاشلة .. طهران تسقط مسيّرات إسرائيلية في سلماس

مسيرة إسرائيلية
مسيرة إسرائيلية
 
السبت، 14-06-2025 08:38 ص
الوكيل الإخباري-   أسقطت القوات الإيرانية، السبت، مسيّرات إسرائيلية كانت في مهمة "تجسّس" في شمال غرب البلاد، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي.اضافة اعلان


وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن القوات الإيرانية "تمكنت من إسقاط مسيّرات إسرائيلية انتهكت المجال الجوي للبلاد في منطقة سلماس الحدودية"، مضيفًا أن "المسيّرات دخلت المجال الجوي الإيراني في مهام تجسّس واستطلاع".

سكاي نيوز
 
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