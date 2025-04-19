السبت 2025-04-19 09:29 ص
 

مهم من وزارة الحج والعمرة السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج

امطار الخير تتساقط بغزارة وسط مكة
تعبيرية
 
السبت، 19-04-2025 09:19 ص
الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، وجوب حصول الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام 1446هـ على تصريح حج عبر منصة نسك بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج “منصة تصريح”، والالتزام بالأنظمة والتعليمات للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن وأداء حجهم بيسر وطمأنينة.اضافة اعلان


وشددت على أن التأشيرات بأنواعها كافة لا تُخوّل حاملها أداء فريضة الحج ما عدا القادمين بتأشيرة الحج، مشيرة إلى أن محاولة أداء فريضة الحج دون تصريح يعد مخالفة لأنظمة وتعليمات الحج، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) .
 
gnews

أحدث الأخبار

لالر

طب وصحة مع اقتراب الامتحانات.. استشاري يوضح أسباب النسيان ويقدم نصائح لتعزيز التركيز

برؤ

طب وصحة فئات ممنوعة من تناول كبدة الدجاج والقوانص

امطار الخير تتساقط بغزارة وسط مكة

عربي ودولي مهم من وزارة الحج والعمرة السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج

اى

المرأة والجمال 5 مكملات غذائية لتعزيز ترطيب البشرة وصحتها

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عربي ودولي عراقجي يصل إلى روما لحضور الجولة الثانية من المحادثات مع الولايات المتحدة

قغا

منوعات كدمة غامضة على يد ترامب تعود للظهور وتثير التساؤلات مجددا - صورة

قصف على غزة

فلسطين شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينتي خان يونس وغزة

لقبي

منوعات بطاقة يانصيب فازت بـ7 ملايين دولار في بريطانيا.. لكن صاحبها مختفٍ



 
 





الأكثر مشاهدة