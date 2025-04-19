مهم من وزارة الحج والعمرة السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج

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الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، وجوب حصول الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام 1446هـ على تصريح حج عبر منصة نسك بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج “منصة تصريح”، والالتزام بالأنظمة والتعليمات للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن وأداء حجهم بيسر وطمأنينة. اضافة اعلان





وشددت على أن التأشيرات بأنواعها كافة لا تُخوّل حاملها أداء فريضة الحج ما عدا القادمين بتأشيرة الحج، مشيرة إلى أن محاولة أداء فريضة الحج دون تصريح يعد مخالفة لأنظمة وتعليمات الحج، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) .