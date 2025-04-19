مهم من وزارة الحج والعمرة السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج

وشددت على أن التأشيرات بأنواعها كافة لا تُخوّل حاملها أداء فريضة الحج ما عدا القادمين بتأشيرة الحج، مشيرة إلى أن محاولة أداء فريضة الحج دون تصريح يعد مخالفة لأنظمة وتعليمات الحج، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) .
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