مواقع في سلطنة عُمان تتعرض لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة

11:28 ص

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر أمني في سلطنة عُمان الشقيقة، اليوم، الأحد، بتعرض عدة مواقع في محافظة مسندم العمانية لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة. اضافة اعلان





ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن المصدر الأمني، تأكيد سلطنة عمان إدانتها واستنكارها لهذا الاستهداف، مبينة أنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المستجدات حفاظا على سلامة البلاد والقاطنين بها.





