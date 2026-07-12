مواقع في سلطنة عُمان تتعرض لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن المصدر الأمني، تأكيد سلطنة عمان إدانتها واستنكارها لهذا الاستهداف، مبينة أنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المستجدات حفاظا على سلامة البلاد والقاطنين بها.
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