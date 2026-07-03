موجة الحر في أوروبا تتسبب بآلاف الوفيات الإضافية

وفي فرنسا، سُجِّلت 2025 حالة وفاة إضافية، أي زيادة تقارب 30 بالمئة، خلال الأسبوع الذي بدأ في 22 حزيران، وهو ذروة موجة الحر القياسية في البلاد، وفق ما أعلنت هيئة الصحة العامة في فرنسا اليوم الجمعة.
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