الجمعة 2026-07-03 03:52 م

موجة الحر في أوروبا تتسبب بآلاف الوفيات الإضافية

موجة حر مبكرة غير مسبوقة في فرنسا
تعبيرية
 
الجمعة، 03-07-2026 03:17 م

الوكيل الإخباري-   تُظهر تقديرات وطنية أولية أن موجة الحر التي ضربت أوروبا في أواخر حزيران، ودفعت درجات الحرارة في بعض المناطق إلى مستويات قياسية، تسببت بأكثر من 4000 حالة وفاة زائدة في عدد من دول أوروبا الغربية.

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وفي فرنسا، سُجِّلت 2025 حالة وفاة إضافية، أي زيادة تقارب 30 بالمئة، خلال الأسبوع الذي بدأ في 22 حزيران، وهو ذروة موجة الحر القياسية في البلاد، وفق ما أعلنت هيئة الصحة العامة في فرنسا اليوم الجمعة.

 
 


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