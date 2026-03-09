موجة ثالثة من الصواريخ الإيرانية وتأكيد اصابة شخص جنوب تل أبيب

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، فجر اليوم، بإصابة شخص إثر سقوط شظايا صاروخية في مدينة ريشون لتسيون الواقعة جنوب تل أبيب، وذلك عقب موجة جديدة من الصواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

