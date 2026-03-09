الإثنين 2026-03-09 04:38 ص

موجة ثالثة من الصواريخ الإيرانية وتأكيد اصابة شخص جنوب تل أبيب

سماء تل أبيب وسط وابل جديد من الهجمات الصاروخية الإيرانية
صواريخ في سماء تل أبيب
 
الوكيل الإخباري-    أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، فجر اليوم، بإصابة شخص إثر سقوط شظايا صاروخية في مدينة ريشون لتسيون الواقعة جنوب تل أبيب، وذلك عقب موجة جديدة من الصواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وذكر الإسعاف الإسرائيلي أن المصاب تعرض لإصابة نتيجة شظايا سقطت في المنطقة، دون صدور معلومات فورية حول خطورة حالته.

 
 


