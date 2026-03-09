موجة ثالثة من الصواريخ الإيرانية وتأكيد اصابة شخص جنوب تل أبيب

وذكر الإسعاف الإسرائيلي أن المصاب تعرض لإصابة نتيجة شظايا سقطت في المنطقة، دون صدور معلومات فورية حول خطورة حالته.
-
أخبار متعلقة
-
هيغسيث: سيأتي وقت لا يكون أمام إيران سوى الاستسلام
-
البنتاغون: إيران تشن هجمات عشوائية على أهداف مدنية في الخليج
-
اشتباكات عنيفة في شرق لبنان لصد قوات إسرائيلية نفّذت إنزالا
-
البحرين تعلن إصابة مدنيين وتضرّر مبانٍ جراء هجوم بمسيّرات إيرانية
-
قطر: سنواصل السعي إلى خفض التصعيد في صراع إيران
-
التعاون الخليجي يدين الاعتداء الإيراني على منشأة سكنية بمدينة الخرج السعودية
-
البحرين: تدمير عشرات الصواريخ والمسيرات التي استهدفت المملكة
-
وزارة الدفاع السعودية: اعتراض مسيرة شرق منطقة الجوف