 
الأحد 2024-08-18 01:14 م
 


موجة حرارة شديدة تجتاح عدة مناطق في اليابان

تعبيرية
تعبيرية




 

الأحد، 18-08-2024 10:00 ص

الوكيل الإخباري-   حذر مسؤولو الأرصاد الجوية في اليابان من خطر ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات مرتفعة جدا في معظم أرجاء البلاد اليوم الأحد.


وبحسب موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، قالت وكالة الأرصاد الجوية، إن مرتفعًا جويًا يمتد فوق مناطق واسعة غربي اليابان وشمالها سيتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بشكل خطير .


وأوضح الموقع أن درجة الحرارة بلغت نهار أمس السبت 36.6 مئوية في مدينة تانابيه بمحافظة واكاياما، و 35.9 مئوية في مدينة تويوتا بمحافظة آيتشي.


وتوقعت الوكالة أن ترتفع درجات الحرارة العليا خلال نهار اليوم إلى 38 درجة مئوية في عدة مدن بمحافظة نارا، و37 درجة في مدينة سوموتو ومدينة ياماغوتشي ومدينة هيروشيما ومدينة كوروميه ومدينة هيتا .


وأصدرت الوكالة ووزارة البيئة تحذيرات من التعرّض لضربة شمس في 31 محافظة تقع بين منطقتي كانتو كوشين وكيوشو من أصل 47 محافظة في اليابان.

gnews

أحدث الأخبار

مستشفيات قطاع غزة

فلسطين مستشفيات قطاع غزة مهددة بالتوقف عن العمل

تعبيرية

عربي ودولي دوي انفجار عنيف في الجليل الغربي دون تفعيل صفارات الإنذار

خه

طب وصحة احذر أحد بدائل السكر يدمر الصحة!

OPPO

أخبار الشركات هاتف OPPO Reno12 F 5G: اختيارك الأول للهاتف الذكي بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ط

طب وصحة نصائح ذهبيّة لحماية العينين من الشّاشات الإلكترونيّة

تعبيرية

خاص بالوكيل العدل: تنفيذ 32 حالة رقابية بالسوار الإلكتروني خلال تموز الماضي

منصة ثريدز

تكنولوجيا خصائص جديدة في منصة "ثريدز" تنافس "إكس"

منهم النجم خالد صالح الذي غيّبه الموت عام 2014 بعد تدهور حالته الصحية بسبب التدخين

فن ومشاهير 8 نجوم دمّر التدخين صحتهم.. أحدهم شرب 120 سيجارة يومياً





 


 



الأكثر مشاهدة