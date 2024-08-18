موجة حرارة شديدة تجتاح عدة مناطق في اليابان

الوكيل الإخباري- حذر مسؤولو الأرصاد الجوية في اليابان من خطر ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات مرتفعة جدا في معظم أرجاء البلاد اليوم الأحد.



وبحسب موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، قالت وكالة الأرصاد الجوية، إن مرتفعًا جويًا يمتد فوق مناطق واسعة غربي اليابان وشمالها سيتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بشكل خطير .



وأوضح الموقع أن درجة الحرارة بلغت نهار أمس السبت 36.6 مئوية في مدينة تانابيه بمحافظة واكاياما، و 35.9 مئوية في مدينة تويوتا بمحافظة آيتشي.



وتوقعت الوكالة أن ترتفع درجات الحرارة العليا خلال نهار اليوم إلى 38 درجة مئوية في عدة مدن بمحافظة نارا، و37 درجة في مدينة سوموتو ومدينة ياماغوتشي ومدينة هيروشيما ومدينة كوروميه ومدينة هيتا .