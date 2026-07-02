موجة حر شديدة تضرب معظم أنحاء الولايات المتحدة وتهدد مباريات كأس العالم

09:52 ص

الوكيل الإخباري- تشهد معظم أنحاء الولايات المتحدة موجة حر شديدة، يُتوقع أن تحطم الأرقام القياسية خلال الأيام المقبلة، وسط تحذيرات من تأثيرها على فعاليات كأس العالم واحتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال البلاد. اضافة اعلان





وتغطي كتلة هوائية حارة وسط الولايات المتحدة، قبل أن تمتد نحو الساحل الشرقي، حيث يُنتظر أن تشهد مدن كبرى، مثل واشنطن ونيويورك، درجات حرارة مرتفعة لعدة أيام.



وحذر رئيس بلدية نيويورك من أن المدينة قد تشهد أقسى موجة حر منذ أكثر من عقد، مشيراً إلى أن درجات الحرارة المحسوسة قد تصل إلى 40.5 درجة مئوية، مع توقعات بارتفاعها خلال الأيام المقبلة.



ومن المتوقع أن تبلغ الحرارة المحسوسة في نيويورك وواشنطن 43 درجة مئوية ابتداءً من الخميس، فيما قد تتجاوز درجات الحرارة في العاصمة الأميركية 37.8 درجة مئوية لثلاثة أيام متتالية.



وفي ظل هذه الظروف، فعّلت السلطات خطط الطوارئ لمواجهة موجة الحر، ودعت السكان إلى توخي الحذر، بينما حذرت شركة الكهرباء في شيكاغو من ضغوط كبيرة على شبكة الكهرباء، مطالبةً المواطنين بخفض استهلاكهم للطاقة.



وأشار خبراء الأرصاد إلى أن استمرار موجة الحر وارتفاع درجات الحرارة ليلاً قد يزيدان من المخاطر الصحية، خاصة على الفئات الأكثر عرضة للتأثر.





