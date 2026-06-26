موجة حر غير مسبوقة تضرب بريطانيا وحرائق تجتاح البلاد

وفي العاصمة لندن ومناطق واسعة من جنوب شرق إنجلترا، تم تفعيل تحذير "الحرارة الشديدة الحمراء"، وهو أعلى مستوى من التحذيرات، ما يعني تأثر ملايين السكان بهذه الظروف المناخية القاسية.
وحسب هيئة "بي بي سي" تكافح فرق الإطفاء في ديربيشاير ومانشستر الكبرى حرائق ضخمة اندلعت في منطقة تينتسويتل مور منذ يوم الأربعاء، وسط ظروف جوية تزيد من صعوبة السيطرة على النيران.
وفي مشهد لافت، سجّلت هيئة الأرصاد أكثر من 63 ألف صاعقة برق خلال 24 ساعة فقط، ما يعكس شدة الاضطرابات الجوية المصاحبة لهذه الموجة.
-
أخبار متعلقة
-
حصيلة الزلزالين في فنزويلا ترتفع الى 920 قتيلا
-
لبنان وإسرائيل يوقعان على اتفاق إطاري برعاية أميركية
-
عاجل ترامب يتهم إيران بمهاجمة سفينة في هرمز وارتكاب "انتهاك أخرق" لوقف النار
-
أكسيوس: من المتوقع الإعلان اليوم عن اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل
-
وزير خارجية الإمارات يؤكد لنظيره الإيراني ضرورة حماية الممرات البحرية وحرية الملاحة
-
البحرية الدولية: إجلاء 2500 بحار و115 سفينة من مضيق هرمز منذ الثلاثاء
-
بولتون يستعد للإقرار بالذنب في قضية الاحتفاظ بمعلومات حساسة
-
سلاح الجو الأمريكي يطلق مشروع صاروخ يصل مداه إلى 1850 كيلومتراً