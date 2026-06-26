الجمعة 2026-06-26 09:57 م

موجة حر غير مسبوقة تضرب بريطانيا وحرائق تجتاح البلاد

موجة حر غير مسبوقة تضرب بريطانيا وحرائق تجتاح البلاد
موجة حر غير مسبوقة تضرب بريطانيا وحرائق تجتاح البلاد
 
الجمعة، 26-06-2026 07:06 م
الوكيل الإخباري-  تشهد المملكة المتحدة موجة حر غير مسبوقة، حيث تم تسجيل أعلى درجة حرارة في أيام شهر حزيران للمرة الثالثة على التوالي، بعدما بلغت الحرارة 36،9 درجة مئوية في منطقة واتيشام بمقاطعة سوفولك، بحسب بيانات مكتب الأرصاد الجوية البريطاني.اضافة اعلان


وفي العاصمة لندن ومناطق واسعة من جنوب شرق إنجلترا، تم تفعيل تحذير "الحرارة الشديدة الحمراء"، وهو أعلى مستوى من التحذيرات، ما يعني تأثر ملايين السكان بهذه الظروف المناخية القاسية.

وحسب هيئة "بي بي سي" تكافح فرق الإطفاء في ديربيشاير ومانشستر الكبرى حرائق ضخمة اندلعت في منطقة تينتسويتل مور منذ يوم الأربعاء، وسط ظروف جوية تزيد من صعوبة السيطرة على النيران.

وفي مشهد لافت، سجّلت هيئة الأرصاد أكثر من 63 ألف صاعقة برق خلال 24 ساعة فقط، ما يعكس شدة الاضطرابات الجوية المصاحبة لهذه الموجة.
 
 


gnews

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