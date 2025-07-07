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موجة حر قوية تضرب اليونان

ب
أرشيفية
 
الإثنين، 07-07-2025 08:56 ص

الوكيل الإخباري- ضربت موجة حر قوية عددا من مناطق اليونان وجنوب شرق أوروبا، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 42 مئوية، حسب الأرصاد الجوية اليونانية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليونانية إن أجهزة قياس الحرارة في منطقة أثينا سجلت بالفعل 37 درجة مئوية بحلول صباح أمس الأحد.

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ووفقا لخبراء الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها يومي الثلاثاء والأربعاء، قبل أن تنخفض بشكل طفيف إلى نحو 35 درجة مئوية مع نهاية الأسبوع.


ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها في الأراضي المنخفضة بمناطق وسط اليونان.


وفي المقابل، ذكرت التقارير أن الطقس سيكون أكثر اعتدالا بشكل ملحوظ على الجزر وعلى طول السواحل.


وأوضح خبراء الأرصاد الجوية، عبر الإذاعة اليونانية، أن نسيم البحر سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة هناك بمقدار ثلاث إلى خمس درجات مقارنة بالبر الرئيسي والمراكز الحضرية.


يذكر أن ارتفاع درجات الحرارة ساهم في اشتعال حرائق باليونان، إذ أعلنت السلطات اليونانية، السبت الماضي، أن رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات في جزيرة إيفيا اليونانية أدى إلى إخلاء قريتين من سكانهما. وذكر مسؤول في فرقة الإطفاء لـ"رويترز" أن السلطات نشرت أكثر من 160 فردا و46 شاحنة وخمس طائرات إطفاء في جنوب إيفيا الواقعة شرقي أثينا لإخماد الحريق الذي شب في ساعة متأخرة من يوم الجمعة الماضي.

 

RT

 
 
gnews

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