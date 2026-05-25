موجة حر مبكرة غير مسبوقة في فرنسا

الوكيل الإخباري- تشهد فرنسا موجة حر غير مسبوقة بسبب وصولها المبكر، ما أدى إلى تسجيل درجات قياسية لشهر أيار، وإلى حالات ضيق مرتبطة بالحرارة خلال فعاليات رياضية شهدت إحداها في باريس وفاة عداء.





تُعزى هذه الموجة الحارة المبكرة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، إلى "قبة حرارية" فوق فرنسا، وهي منطقة ضغط جوي مرتفع تحبس الهواء الساخن القادم من شمال إفريقيا. ومن المتوقع أن تشتد هذه الموجة الاثنين.



وإجمالا، تخضع 13 مقاطعة في غرب البلاد لإنذار أصفر من موجة الحر، وهو المستوى الأول من سلم الإنذار الذي يتم تفعيله عادة اعتبارا من الأول من حزيران.



وأوضحت الأرصاد الجوية أن "هذا هو أول إنذار أصفر من موجة حر يتم تفعيله في أيار منذ إنشاء النظام" عام 2004.



تجاوزت الحرارة 30 درجة الأحد في العديد من المناطق، ومنها باريس حيث بلغت 31,9 درجة، ومن المتوقع أن تصل الاثنين إلى 35 درجة في غرب فرنسا.



وبحسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، فإن موجة الحر المبكرة هذه "ممتدة" وقد تستمر على الأقل حتى بداية الأسبوع المقبل.



مساء الأحد، دعت وزارة الرياضة إلى "أقصى درجات اليقظة في الأنشطة الرياضية" وحثت "جميع المشاركين والمدربين والمنظمين والمنشآت الرياضية على توخي أقصى درجات الحذر".



جاء ذلك بعدما توفى أحد المشاركين في سباق عدو بالعاصمة الأحد أثناء السباق. كما نُقل قرابة عشرة عدائين من سباق آخر في ميزون-ألفور، إحدى ضواحي باريس، إلى المستشفى في حالة حرجة، وفق الحماية المدنية.





