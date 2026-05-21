موريتانيا.. وفاة شخصين أصيبا بالدفتيريا

وأضافت أن مجموع الحالات المبلغ عنها حتى الآن في هاتين الولايتين بلغ 53 حالة، منها 43 تماثلت للشفاء، و8 تحت الملاحظة، وحالتي وفاة.
وقالت الوزارة إنها ومنذ بداية ظهور هذه الحالات، باشرت تنفيذ استجابة صحية متعددة المحاور، شملت تعزيز الرصد الوبائي، والتكفل بالحالات، وتقصي المخالطين، وتوسيع أنشطة التلقيح، إضافة إلى دعم الجاهزية على مستوى مختلف الولايات.
والدفتيريا أو الخناق هو مرض تسببه بكتيريا تصيب السبيل التنفسي العلوي والجلد في حالات أقل. وتفرز أيضا بكتيريا المرض سما يدمر القلب والأعصاب.
