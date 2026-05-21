موريتانيا.. وفاة شخصين أصيبا بالدفتيريا

ارشيفية
 
الوكيل الإخباري-   أعلنت السلطات الموريتانية عن وفاة شخصين جراء إصابتهما بالدفتيريا وأن وزارة الصحة سجلت 53 إصابة.

وأوضح بيان لوزارة الصحة أن مصالح الوزارة تتابع باهتمام الوضعية الوبائية المرتبطة بمرض الدفتيريا في عموم البلاد وذلك بعد تسجيل حالات متفرقة خلال الأسابيع الأخيرة في عدد من ولايات البلاد، خصوصا في ولايتي إينشيري وتيرس زمور في شمال موريتانيا.

وأضافت أن مجموع الحالات المبلغ عنها حتى الآن في هاتين الولايتين بلغ 53 حالة، منها 43 تماثلت للشفاء، و8 تحت الملاحظة، وحالتي وفاة.

وقالت الوزارة إنها ومنذ بداية ظهور هذه الحالات، باشرت تنفيذ استجابة صحية متعددة المحاور، شملت تعزيز الرصد الوبائي، والتكفل بالحالات، وتقصي المخالطين، وتوسيع أنشطة التلقيح، إضافة إلى دعم الجاهزية على مستوى مختلف الولايات.

والدفتيريا أو الخناق هو مرض تسببه بكتيريا تصيب السبيل التنفسي العلوي والجلد في حالات أقل. وتفرز أيضا بكتيريا المرض سما يدمر القلب والأعصاب.

 
 


