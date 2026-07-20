موسكو: أكثر من 400 طائرة مسيرة أُطلقت باتجاه العاصمة الروسية

10:09 ص

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس بلدية موسكو الاثنين، أن أكثر من 400 طائرة مسيّرة أُطلقت باتجاه منطقة العاصمة الروسية خلال الليل، مضيفا أن معظمها تم اعتراضه. اضافة اعلان





وكتب سيرغي سوبيانين على منصة "ماكس" المدعومة من الدولة "من الساعة 8:30 مساء (17:30 ت غ) وحتى الساعة 5:00 صباحا، حلقت أكثر من 400 طائرة مسيرة معادية باتجاه منطقة موسكو. جرى تحييد معظمها بواسطة قوات الدفاع الجوي عند مسافات بعيدة، و85 طائرة مسيرة تم تدميرها أثناء اقترابها من موسكو".



وكثّفت كييف في الأشهر الأخيرة من ضرباتها على الأراضي الروسية، واصفة إياها بأنها رد على أكثر من 4 سنوات من القصف الذي استهدف أراضيها.



وأفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" الاثنين، بأن 6 أشخاص نُقلوا إلى المستشفى إثر إصابتهم في انفجار بمنطقة موسكو.



ونقلت الوكالة عن تقرير لمستشفى دوموديدوفو أن إصاباتهم متفاوتة الشدة وبينهم 3 مواطنين أجانب. وتقع دوموديدوفو جنوب موسكو، وتضم مطارا دوليا يخدم العاصمة الروسية.



ولم يكن واضحا ما إذا كانت الإصابات مرتبطة بهجمات الطائرات المسيرة.



وكان الاتحاد الأوروبي قال الجمعة، إنه فرض عقوبات على مسؤولة تنفيذية وخمس شركات روسية قال إنها متورطة في تصنيع طائرات مسيرة.





