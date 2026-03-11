موسكو تتجنب التعليق على أنباء بشأن تحذيرها من مشاركة معلومات استخباراتية مع إيران

07:38 ص

امتنع الكرملين، عن التعليق بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد حذّرت موسكو من مغبة مشاركة معلومات استخباراتية مع إيران، مع دخول الحرب في الشرق الأوسط يومها الحادي عشر.





وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل بشن غارات على ايران في 28 شباط، ما دفع بطهران إلى الرد بضربات انتقامية في جميع أنحاء الخليج.



وذكرت صحيفة واشنطن بوست الجمعة أن موسكو سربت معلومات استخباراتية حساسة إلى طهران، بينها مواقع لسفن حربية وطائرات أميركية في المنطقة.



وصرّح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف السبت أنه شدد على روسيا عدم مشاركة معلومات مع طهران.



وبشأن تصريح ويتكوف، أو ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قد تطرقا إلى هذا الأمر في مكالمتهما هاتفية الاثنين، أجاب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "كل ما يمكنني قوله هو أن ويتكوف على اتصال دائم بنظرائه الروس، وقناة الاتصال هذه تسمح لنا بتبادل المعلومات بشأن أكثر القضايا حساسية".



وكشف ويتكوف في وقت لاحق الثلاثاء في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" أنه في المكالمة بين ترامب وبوتين "قال الروس إنهم لم يشاركوا معلومات استخباراتية".





