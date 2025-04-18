موسكو تحذر من عواقب أي تواجد عسكري غربي في أوكرانيا

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي: "إن موسكو تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في أوكرانيا، وأن نشر قوات غربية على الأراضي الأوكرانية سيُعدّ استفزازًا خطيرًا قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الأمنية المتصاعدة في المنطقة، ويزيد من حدة التصعيد بين روسيا والدول الغربية الكبرى".
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