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موسكو تحذر من عواقب أي تواجد عسكري غربي في أوكرانيا

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أرشيفية
 
الجمعة، 18-04-2025 11:57 م

الوكيل الإخباري- حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، من أن أي وجود عسكري غربي على الأراضي الأوكرانية ستكون له عواقب سلبية وخطيرة على الدول المشاركة، كما سيؤدي إلى تصعيد جديد للتوتر القائم بين موسكو والغرب ويهدد أمن أوروبا بالكامل.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي: "إن موسكو تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في أوكرانيا، وأن نشر قوات غربية على الأراضي الأوكرانية سيُعدّ استفزازًا خطيرًا قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الأمنية المتصاعدة في المنطقة، ويزيد من حدة التصعيد بين روسيا والدول الغربية الكبرى".


بترا

 
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