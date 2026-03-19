الخميس 2026-03-19 06:20 ص

موسكو تدعو للحوار بين واشنطن وطهران لعودة الملاحة بمضيق هرمز

روسيا تختبر قمرًا صناعيًا جديدًا للاتصالات
روسيا
 
الخميس، 19-03-2026 01:48 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن حل مشكلة استعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز يكون على طاولة المفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران وجميع الأطراف المعنية.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي:"هناك ضرورة إلى أن تتوقف جميع الأطراف عن الأعمال القتالية فورًا، وبالطبع الحوار هو الطريق الأمثل لضمان أمن الملاحة واستقرار المنطقة، روسيا مستمرة ببذل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل يضمن سلامة الملاحة الدولية، وحرية مرور السفن في المضيق الحيوي".

 
 


