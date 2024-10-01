موسكو تدين الغزو الإسرائيلي على لبنان وتدعو تل أبيب إلى سحب قواتها

جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية بموقعها الرسمي على الإنترنت، تابعت فيه: "من الواضح أن مثل هذه الخطوة التي اتخذتها القيادة العسكرية والسياسية لإسرائيل في أعقاب مقتل عدد من قادة (حزب الله) ستؤدي إلى مزيد من تصعيد العنف في منطقة الشرق الأوسط".
ودانت الخارجية بشدة الهجوم على لبنان ودعت السلطات الإسرائيلية إلى وقف الأعمال العدائية فورا، وسحب قواتها من الأراضي اللبنانية والشروع في البحث الحقيقي عن طرق سلمية لحل الصراع في الشرق الأوسط.
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