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موسكو تدين الغزو الإسرائيلي على لبنان وتدعو تل أبيب إلى سحب قواتها

جانب من قصف الاحتلال على لبنان
جانب من قصف الاحتلال على لبنان
الثلاثاء، 01-10-2024 03:06 م
الوكيل الإخباري-   أدانت الخارجية الروسية بشدة الغزو الإسرائيلي للبنان وأعربت عن تعاطفها مع الشعب اللبناني الصديق، ودعت تل أبيب إلى سحب قواتها من الأراضي اللبنانية.اضافة اعلان


جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية بموقعها الرسمي على الإنترنت، تابعت فيه: "من الواضح أن مثل هذه الخطوة التي اتخذتها القيادة العسكرية والسياسية لإسرائيل في أعقاب مقتل عدد من قادة (حزب الله) ستؤدي إلى مزيد من تصعيد العنف في منطقة الشرق الأوسط".

ودانت الخارجية بشدة الهجوم على لبنان ودعت السلطات الإسرائيلية إلى وقف الأعمال العدائية فورا، وسحب قواتها من الأراضي اللبنانية والشروع في البحث الحقيقي عن طرق سلمية لحل الصراع في الشرق الأوسط.
 
gnews

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