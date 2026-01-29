الخميس 2026-01-29 11:26 م

موسكو تشهد أسوأ تساقطات للثلوج منذ قرنين

الخميس، 29-01-2026 10:58 م

الوكيل الإخباري-   شهدت موسكو في كانون الثاني أسوأ تساقطات للثلوج منذ قرنين من الزمن، بحسب ما أعلن الخميس علماء الأرصاد الجوية في جامعة موسكو الرسمية مشيرين إلى "أعاصير عميقة وواسعة النطاق" عبرت في أجواء العاصمة الروسية ومحيطها.

وفي 29 كانون الثاني، تساقطت ثلوج في موسكو بما يوازي 92 ميليمترا من التساقطات، "وهو أعلى مجموع في السنوات الـ203 الأخيرة"، وفق ما أفادت الجامعة على شبكة "في كاي" للتواصل الاجتماعي.

 
 


