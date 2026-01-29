موسكو تشهد أسوأ تساقطات للثلوج منذ قرنين

الوكيل الإخباري- شهدت موسكو في كانون الثاني أسوأ تساقطات للثلوج منذ قرنين من الزمن، بحسب ما أعلن الخميس علماء الأرصاد الجوية في جامعة موسكو الرسمية مشيرين إلى "أعاصير عميقة وواسعة النطاق" عبرت في أجواء العاصمة الروسية ومحيطها.

