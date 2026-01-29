موسكو تشهد أسوأ تساقطات للثلوج منذ قرنين

وفي 29 كانون الثاني، تساقطت ثلوج في موسكو بما يوازي 92 ميليمترا من التساقطات، "وهو أعلى مجموع في السنوات الـ203 الأخيرة"، وفق ما أفادت الجامعة على شبكة "في كاي" للتواصل الاجتماعي.
-
أخبار متعلقة
-
أمير قطر والرئيس الإيراني يبحثان "خفض التصعيد" في المنطقة
-
ترامب: يبدو أن حماس ستنزع سلاحها
-
"لوفتهانزا" تلغي جميع رحلاتها الليلية إلى تل أبيب
-
اختفاء 3 سياح روس في مصر
-
عراقجي يزور تركيا الجمعة بعد طرح أنقرة التوسط بين طهران وواشنطن
-
أوربان: 75% من الأوروبيين يرفضون انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
-
بكين: على موسكو وواشنطن العودة إلى معاهدة "ستارت"
-
مصرع 15 شخصا بينهم نائب بتحطم طائرة في كولومبيا