موسكو تطالب بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

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روسيا
 
الجمعة، 10-07-2026 12:05 م

الوكيل الإخباري-    أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه يجب حل النزاع حول إيران من خلال المفاوضات، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة سلامة الملاحة التجارية وتدفقات النفط والغاز من خلال مضيق هرمز.

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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: "لدى موسكو موقف فيما يتعلق بالأحداث المحيطة بإيران، وفي مضيق هرمز، وعلى نطاق أوسع، في منطقة الخليج، نحن ننطلق من أنه لا بد من حل هذا النزاع، ولا يمكن حله إلا من خلال اتفاق يلبي مصالح الدول التي تعاني، بشكل أو بآخر، من التأثير السلبي للوضع الراهن على الاقتصاد العالمي".

 
 


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