موسكو تطالب بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: "لدى موسكو موقف فيما يتعلق بالأحداث المحيطة بإيران، وفي مضيق هرمز، وعلى نطاق أوسع، في منطقة الخليج، نحن ننطلق من أنه لا بد من حل هذا النزاع، ولا يمكن حله إلا من خلال اتفاق يلبي مصالح الدول التي تعاني، بشكل أو بآخر، من التأثير السلبي للوضع الراهن على الاقتصاد العالمي".
-
أخبار متعلقة
-
12 قتيلا على الأقل في حريق غابات جنوب إسبانيا
-
وكالة: كوريا الشمالية تسعى لتوسيع قوتها النووية
-
ضربات بالطائرات المسيّرة على منشآت نفطية في جنوب روسيا
-
ناقلات غاز طبيعي مسال مرتبطة باليابان تعبر مضيق هرمز
-
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 3,889 قتيلا
-
سوريا: الخلية المسؤولة عن تفجيري دمشق تتبع لداعش الإرهابي
-
البحرين تدين تكرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها والأردن والكويت
-
مسؤول أميركي: المحادثات الفنية مع إيران مستمرة