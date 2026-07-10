موسكو تطالب بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه يجب حل النزاع حول إيران من خلال المفاوضات، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة سلامة الملاحة التجارية وتدفقات النفط والغاز من خلال مضيق هرمز.

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