موسكو تعرض المساعدة في حل الخلافات بخصوص برنامج طهران النووي

11:30 م

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الوزير سيرغي لافروف التقى الأحد بنظيره الإيراني عباس عراقجي في قمة بريكس، حيث جدد عرض موسكو المساعدة في حل الخلافات بخصوص برنامج طهران النووي. اضافة اعلان





وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن لافروف ندّد مجددا في محادثاته في ريو دي جانيرو مع عراقجي بالضربات الإسرائيلية والأميركية على إيران الشهر الماضي، "بما في ذلك قصف البنية التحتية للطاقة النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".



وقال البيان إن لافروف شدّد على ضرورة حلّ جميع القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني من خلال الدبلوماسية.



وأضاف البيان "موسكو عبرت عن استعدادها لتقديم المساعدة في إيجاد حلول مقبولة للطرفين، ومنها المبادرات التي طرحها الرئيس الروسي في وقت سابق".



وكان عراقجي أجرى محادثات في موسكو الشهر الماضي في خضمّ النزاع الذي استمر لـ12 يوما.



وتنفي إيران أن يكون لديها أي نية لتطوير أسلحة نووية. وتقول روسيا، التي تربطها شراكة استراتيجية مع إيران وإن كانت بدون بند دفاع متبادل، إن من حق طهران امتلاك برنامج سلمي للطاقة النووية.



وقالت روسيا إنها مستعدة للوساطة في الأزمة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة وعرضت تخزين اليورانيوم الإيراني.