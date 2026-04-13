موسكو تعلن إجلاء غالبية الروس العاملين في محطة بوشهر النووية في إيران

الإثنين، 13-04-2026 04:34 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت موسكو، الاثنين، أنها أجلت غالبية أفراد الفريق الروسي في محطة بوشهر النووية الإيرانية التي ساهمت في بنائها وتشغيلها.

اضافة اعلان


وقال رئيس المنظمة الروسية للطاقة الذرية (روساتوم) أليكسي ليخاتشيف إن "180 شخصا في طريقهم حاليا إلى أصفهان" في وسط إيران، من المحطة الواقعة في جنوب البلاد.

 
 


