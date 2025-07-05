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موسكو: عقد أول قمة روسية عربية في تشرين الأول المقبل

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 05-07-2025 12:41 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، عن إنه تم الاتفاق على عقد أول قمة روسية-عربية، في موسكو في الخامس عشر من تشرين الأول المقبل.اضافة اعلان


وذكرت الخارجية الروسية في بيان صحفي:"تأمل موسكو بمشاركة الزعماء العرب في القمة الروسية العربية المنوي عقدها وفق الترتيبات في الخامس عشر من تشرين الأول المقبل، والتي ستعزز التعاون والعلاقات بين جميع روسيا والعواصم العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك".
 
 
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