موسكو: عقد أول قمة روسية عربية في تشرين الأول المقبل

وذكرت الخارجية الروسية في بيان صحفي:"تأمل موسكو بمشاركة الزعماء العرب في القمة الروسية العربية المنوي عقدها وفق الترتيبات في الخامس عشر من تشرين الأول المقبل، والتي ستعزز التعاون والعلاقات بين جميع روسيا والعواصم العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك".
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