الخميس 2026-04-16 09:26 م

موسكو: ملتزمون بحرية الملاحة في مضيق هرمز

روسيا تفرض حظرًا على بعض صادرات الأسمدة الزراعية
الخميس، 16-04-2026 08:34 م

الوكيل الإخباري-    أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو ملتزمة بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وكل الممرات العالمية، مبينة ضرورة فتح المضيق وضمان سلامة إمدادات الطاقة من النفط والغاز الطبيعي.

اضافة اعلان


وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي، إن "موسكو تشدد على أهمية الحفاظ على أمن حركة التجارة الدولية وعدم تعريضها لأي تهديدات في ظل التوترات الراهنة وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، هناك ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وتجنب تصعيد الأوضاع بما يفاقم معاناة الشعوب".

 
 


