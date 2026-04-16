موسكو: ملتزمون بحرية الملاحة في مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو ملتزمة بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وكل الممرات العالمية، مبينة ضرورة فتح المضيق وضمان سلامة إمدادات الطاقة من النفط والغاز الطبيعي.

