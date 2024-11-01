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موسكو: نحن "على حافة صراع عسكري مباشر" مع واشنطن

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
الجمعة، 01-11-2024 04:27 م
الوكيل الإخباري-   أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة نشرتها صحيفة "حرييت" التركية الجمعة، أن الولايات المتحدة وروسيا "على حافة صراع عسكري مباشر".اضافة اعلان


وقال في ردّ على سؤال حول الانتخابات الأميركية "في ظل (إدارة) الرئيس الحالي (جو بايدن) الذي دفع دوامة رهاب روسيا في الولايات المتحدة إلى أقصى الحدود، بات بلدَانا على حافة صراع عسكري مباشر".

وأضاف: "لا نفضّل أحدا على آخر. في ظل حكم ترامب، اعتمدت الإدارة الأميركية أكبر عدد من العقوبات المناهضة لروسيا مقارنة بالإدارات السابقة".

وتابع لافروف: "بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات، لا نرى أن النهج المناهض لروسيا في الولايات المتحدة قد يتغير".

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