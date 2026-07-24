موسكو: ننتظر مقترحات من واشنطن لإنهاء حرب أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الجمعة، عن أن روسيا تنتظر تقديم الولايات المتحدة الأميركية مقترحات جديدة من أجل عقد مفاوضات جديدة للتوصل إلى حل سلمي للصراع مع أوكرانيا.

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