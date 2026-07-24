موسكو: ننتظر مقترحات من واشنطن لإنهاء حرب أوكرانيا

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "الرئيس الأميركي دونالد ترامب صادقٌ في جهوده لإنهاء الحرب في أوكرانيا، جرت آخر جولة من محادثات السلام الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في شباط الماضي ونأمل في عقد جولة مفاوضات جديدة".
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