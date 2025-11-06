موسكو: واشنطن أبلغتنا بإجراء تجربة صاروخ عابر للقارات

وأكد الكرملين في بيان صحفي، أن موسكو لا تعتبر نفسها في سباق تسلح مع واشنطن، مشدداً على أن روسيا تلتزم بمبادئ الشفافية والاستقرار الإستراتيجي، وتسعى للحفاظ على التوازن الدولي وتفادي أي تصعيد غير ضروري.
