الإثنين 2026-06-01 06:30 م

موسكو: واشنطن وتل أبيب تسعيان لجر الدول العربية إلى مواجهة عسكرية مع إيران

الوكيل الإخباري- أكد نائب وزير الخارجية الروسي، غيورغي بوريسينكو، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى جر الدول العربية إلى مواجهة عسكرية مع إيران، وعرقلة مسار التطبيع العربي-الإيراني.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بوريسينكو خلال فعاليات المنتدى الدولي السادس الخبرائي والعلمي "روسيا - الشرق الأوسط"، الذي نظمه مركز بريماكوف للتعاون في السياسة الخارجية بالتعاون مع معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

وقال الدبلوماسي الروسي: "نلاحظ بوضوح من خلال تصرفات الأمريكي والإسرائيلي سعيهما لتقويض التطبيع العربي-الإيراني الذي بدأ يتبلور في السنوات الماضية، ومحاولاتهما لإقحام العرب في صراع عسكري مع الإيرانيين".


وأشار بوريسينكو إلى أن "واشنطن كانت تدرك تماما أن أي عدوان ضد إيران سيدفع الأخيرة لتوجيه ضربات نحو دول الخليج، وهو ما حذرت منه طهران صراحة وبشكل مسبق". وأضاف: "رغم ذلك، تجاهلت الولايات المتحدة مرة أخرى رأي حلفائها العرب الذين دعوا بإلحاح إلى عدم شن عمليات عسكرية ضد طهران، خشية الانجرار وراء هذه المغامرة الخطيرة".


وفيما يتعلق بالمسار التفاوضي، أعرب بوريسينكو عن ترحيب موسكو بالهدنة التي بدأت في 8 أبريل بين الولايات المتحدة وإيران، والتي حظيت بدعم إسرائيل، مشددا على أهمية استمرارها رغم بعض الخروقات المتفرقة. وقال: "نأمل في استمرار الحوار بين الأمريكيين والإيرانيين للوصول إلى اتفاق نهائي".


وأكد أن روسيا دعت منذ بداية الأزمة إلى معالجة جذور الصراع، أي الوقف الفوري للعدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل، مشددة على أن الحل السياسي-الدبلوماسي الشامل هو السبيل الوحيد لتسوية الخلافات مع ضمان مصالح جميع الدول والمدن دون استثناء.

 
 


manaشدة عاجلة للتبرع بالدم للطبيب فادي الخصاونة

