الثلاثاء 2026-04-21 07:17 م

موعد انتهاء وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن

علما الولايات المتحدة وايران
علما الولايات المتحدة وإيران
 
الثلاثاء، 21-04-2026 06:45 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الإعلام الباكستاني، عطا الله تارار، إن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ينتهي الساعة 4:50 صباحا بتوقيت باكستان، مؤكدا أن اتخاذ إيران قرارا بالمشاركة في المحادثات قبل انتهاء وقف إطلاق النار الممتد لأسبوعين أمر بالغ الأهمية.

وأكد تارار أن إسلام آباد لا تزال تنتظر ردا رسميا من إيران بشأن تأكيد مشاركة وفدها في الجولة الثانية من محادثات السلام مع الولايات المتحدة في العاصمة الباكستانية.

 
 


علما الولايات المتحدة وايران

عربي ودولي موعد انتهاء وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن

